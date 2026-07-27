Dois carros colidiram fortemente na manhã de segunda-feira (27), no cruzamento da avenida Philomena Ranieri com a rua Antônio Valderramas D'Aro, na Vila Ipiranga, uma região de grande movimento de automóveis devido aos condomínios e às Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Por sorte, ninguém se feriu e equipes do Samu sequer foram acionadas pelos envolvidos, apurou o JCNET.

A força do impacto fez com que os veículos fossem projetados para a calçada e, por muito pouco, não derrubassem um muro que está em construção em um imóvel residencial na esquina.

O acidente reforça a reclamação de quem vive na região e pede uma intervenção viária urgente no trecho, seja com a instalação de uma lombada ou de um semáforo. Segundo mensagens publicadas nas redes sociais, os acidentes neste cruzamento são frequentes.