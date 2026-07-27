27 de julho de 2026
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LOCAL PERIGOSO

Bauru: carros colidem e quase derrubam muro recém-erguido; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução página Bauru Interior
Moradores deste trecho pedem intervenção viária, seja por lombada ou semáforo
Moradores deste trecho pedem intervenção viária, seja por lombada ou semáforo

Dois carros colidiram fortemente na manhã de segunda-feira (27), no cruzamento da avenida Philomena Ranieri com a rua Antônio Valderramas D'Aro, na Vila Ipiranga, uma região de grande movimento de automóveis devido aos condomínios e às Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Por sorte, ninguém se feriu e equipes do Samu sequer foram acionadas pelos envolvidos, apurou o JCNET.

A força do impacto fez com que os veículos fossem projetados para a calçada e, por muito pouco, não derrubassem um muro que está em construção em um imóvel residencial na esquina.

O acidente reforça a reclamação de quem vive na região e pede uma intervenção viária urgente no trecho, seja com a instalação de uma lombada ou de um semáforo. Segundo mensagens publicadas nas redes sociais, os acidentes neste cruzamento são frequentes.

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