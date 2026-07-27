O município de Agudos, carinhosamente conhecido como a "Açucena da Serra", encerra nesta segunda-feira (27 as festividades de seu 128º aniversário de emancipação. Promovida pela Prefeitura de Agudos, a programação que movimentou todo o mês guarda para o seu dia solene um resgate essencial da identidade local e de seus grandes personagens do passado.
Entre as figuras que moldaram a estrutura urbana e social que a população desfruta hoje na Praça Tiradentes, destaca-se o memorável Cônego João Batista de Aquino, cuja história é pesquisada e sempre relembrada pelo jornalista Rinaldo Andrucioli. Com uma trajetória única que uniu a fé e a gestão pública, ele marcou época na região.
Natural da Paraíba, o Cônego João Batista de Aquino chegou ao Centro Paulista para atuar como pároco. Em Agudos, sua liderança e carisma rapidamente ultrapassaram os limites do altar, levando-o a exercer um papel central na política local. Ele ocupou as posições de presidente da Câmara Municipal e de prefeito de Agudos, governando o município em um longo período de transformações entre as décadas de 1930 e 1940.
Figura polêmica, enérgica e realizadora, após marcar seu nome na história agudense, o religioso partiu para a vizinha Adamantina, onde também assumiu a prefeitura, expandiu a infraestrutura urbana e construiu a Igreja Matriz local