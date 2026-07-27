O município de Agudos encerra com chave de ouro as festividades de seu 128º aniversário de fundação nesta segunda-feira (27). Promovida pela Prefeitura de Agudos, a programação oficial tomou conta do mês de julho e guarda para o seu dia solene uma sequência de atos cívicos, religiosos e entretenimento gratuito voltado à população na tradicional Praça Tiradentes. As atividades comemorativas do feriado municipal começam logo cedo, unindo a fé, o resgate cultural e o lazer para as famílias locais.
Cronograma Oficial de Celebrações
9h – Missa do Município: O dia solene começa com a celebração religiosa na Paróquia de São Paulo Apóstolo, reunindo autoridades locais e moradores em ação de graças pelo aniversário da cidade.
14h – Início das Comemorações na Praça: A Praça Tiradentes recebe a estrutura principal do "Parabéns à cidade". O momento inclui o tradicional corte do bolo, distribuição de brinquedos, pipoca e algodão-doce para as crianças, além de um momento dedicado à Oração pelo Município.
15h30 – Fanfarra Municipal: Apresentação especial da Fanfarra Municipal Fernando Cavalcante Tek, resgatando a tradição das corporações musicais da região.
16h – Corporação Musical: Concerto da Corporação Musical Maestro João Andreotti, seguido pelo canto oficial de parabéns para a cidade de Agudos.
19h – Show de Encerramento com a Banda Conexão 80: Para fechar as festividades da noite, a Banda Conexão 80 sobe ao palco trazendo clássicos nostálgicos e muita animação para o público presente.
As celebrações religiosas em celebração à emancipação de Agudos estendem-se até o meio da semana. Na quarta-feira, 29 de julho, haverá a Missa de Aniversário oficial na Igreja Matriz (Paróquia São Paulo Apóstolo), fechando definitivamente o calendário de eventos do ano.
Origem e Colonização
A fundação de Agudos está ligada à expansão cafeeira e à chegada da ferrovia no Interior de São Paulo.
- Primeiros donos: Faustino Ribeiro da Silva comprou as terras em 1853.
- Doação de terras: Em 1895, a família Ribeiro doou terras para criar o patrimônio de São Paulo dos Agudos.
- Primeira igreja: Uma capela de madeira foi erguida em louvor a São Paulo.
Crescimento e Autonomia
- Chegada do trem: A Estrada de Ferro Sorocabana impulsionou o comércio local.
- Distrito: A vila virou distrito de Lençóis Paulista em 1897.
- Emancipação: Agudos tornou-se um município independente em 27 de julho de 1898.