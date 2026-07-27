A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que assinou na sexta-feira (24) o contrato para vagas de acolhimento para pacientes com alta social em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Ao todo, são 20 vagas, sendo dez para pacientes com dependência grau II, e dez para pacientes com dependência grau III. Nesta primeira etapa, serão utilizadas dez vagas, sendo cinco para cada grau de dependência, para adaptação e avaliação do serviço, e posteriormente as demais vagas serão ocupadas.

A contratação permitirá que pacientes de Bauru que recebem alta de hospitais, mas não possuem vínculos familiares e seguem com necessidade de cuidados, tenham onde ficar. Desta forma, os leitos hospitalares serão liberados para que outros pacientes possam receber tratamento. A contratação será realizada com recursos próprios do município, com pagamento conforme a utilização das vagas.

O grau II é definido quando a dependência ocorre em até três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como alimentação, mobilidade, higiene. O grau III é definido quando a dependência é severa, necessitando de assistência integral para realização das atividades da vida diária, cuidados contínuos e monitoramento permanente, em razão de comprometimento cognitivo e/ou mobilidade reduzida.