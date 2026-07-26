26 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DESPEDIDA

Morre aos 106 anos idosa que emocionou o Brasil com currículo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução: Central de Notícias de Jaú
Dona Maria queria ter seu próprio dinheiro e foi procurar emprego em 2021
Dona Maria queria ter seu próprio dinheiro e foi procurar emprego em 2021

Morreu neste sábado (25), aos 106 anos, Maria Cardoso de Oliveira, moradora de Promissão (120 quilômetros de Bauru) que ficou conhecida em todo o país após sair às ruas distribuindo currículos em busca de um emprego. O gesto, motivado pelo desejo de conquistar o próprio dinheiro para comprar seus "vinhozinhos" e uma "carninha", comoveu milhões de brasileiros e transformou a idosa em um símbolo de independência e alegria de viver.

A história de dona Maria ganhou repercussão nacional em 2021, quando sua iniciativa de procurar trabalho, mesmo aos 102 anos, viralizou nas redes sociais. Com muito bom humor e sinceridade, ela explicava que queria ter sua própria renda para comprar os itens de que gostava, sem depender da família. A espontaneidade e o carisma fizeram com que a moradora de Promissão conquistasse o carinho do público. A repercussão abriu portas para participações em campanhas publicitárias e consolidou Maria como influenciadora digital, inspirando pessoas de diferentes idades com sua disposição e vontade de viver.

Sempre descrita como uma mulher lúcida, vaidosa e bem-humorada, dona Maria demonstrou que a idade não era um impedimento para continuar realizando seus objetivos. Sua trajetória tornou-se exemplo de autonomia, determinação e amor pela vida. Seu sepultamento ocorreu na manhã deste domingo (26), no cemitério da cidade. As informações são do site Central de Notícias de Jaú.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários