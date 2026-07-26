Morreu neste sábado (25), aos 106 anos, Maria Cardoso de Oliveira, moradora de Promissão (120 quilômetros de Bauru) que ficou conhecida em todo o país após sair às ruas distribuindo currículos em busca de um emprego. O gesto, motivado pelo desejo de conquistar o próprio dinheiro para comprar seus "vinhozinhos" e uma "carninha", comoveu milhões de brasileiros e transformou a idosa em um símbolo de independência e alegria de viver.

A história de dona Maria ganhou repercussão nacional em 2021, quando sua iniciativa de procurar trabalho, mesmo aos 102 anos, viralizou nas redes sociais. Com muito bom humor e sinceridade, ela explicava que queria ter sua própria renda para comprar os itens de que gostava, sem depender da família. A espontaneidade e o carisma fizeram com que a moradora de Promissão conquistasse o carinho do público. A repercussão abriu portas para participações em campanhas publicitárias e consolidou Maria como influenciadora digital, inspirando pessoas de diferentes idades com sua disposição e vontade de viver.

Sempre descrita como uma mulher lúcida, vaidosa e bem-humorada, dona Maria demonstrou que a idade não era um impedimento para continuar realizando seus objetivos. Sua trajetória tornou-se exemplo de autonomia, determinação e amor pela vida. Seu sepultamento ocorreu na manhã deste domingo (26), no cemitério da cidade. As informações são do site Central de Notícias de Jaú.