Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (25), no bairro Santa Mônica, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), acusado de agredir a companheira e tentar golpeá-la com uma faca durante uma discussão. A vítima sofreu ferimentos na orelha, pescoço e mão e recebeu atendimento médico antes do registro da ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a mulher relatou que ela e o companheiro haviam consumido bebida alcoólica antes de iniciarem uma discussão. Segundo o depoimento da vítima, durante o desentendimento o homem tentou enforcá-la e, em seguida, utilizou uma faca para tentar atingi-la no pescoço. Ela sofreu um corte superficial na orelha, além de apresentar marcas no pescoço e uma lesão na mão. Ainda conforme a PM, uma testemunha informou que o casal possui histórico de desentendimentos e episódios de agressão.

Após a ocorrência, os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Adulto de Botucatu, onde passaram por atendimento médico. Os laudos constataram que ambos apresentavam lesões recentes compatíveis com agressão física. Na sequência, homem e mulher foram conduzidos ao Plantão Policial. A autoridade policial registrou o caso como violência doméstica e lesão corporal. O suspeito foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis. As informações são do portal Acontece Botucatu.