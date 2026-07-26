Um motorista fugiu sem prestar socorro após provocar um acidente na manhã deste sábado (25), no cruzamento das ruas Amando de Barros e Siqueira Campos, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A colisão lançou um Ford Ka contra a fachada de uma loja, causando danos ao imóvel. Uma passageira precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações divulgadas pelo portal Acontece Botucatu, o Ford Ka vermelho trafegava pela rua Amando de Barros, via preferencial, quando foi atingido por um Renault Sandero, também vermelho. Conforme as informações apuradas, o condutor do Sandero teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento. Com a violência do impacto, o Ford Ka foi arremessado sobre a calçada e só parou após colidir contra a porta de uma loja. A fachada do estabelecimento sofreu danos.

Uma passageira que estava no Ford Ka recebeu atendimento de uma equipe do Samu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. Após a batida, o motorista do Renault Sandero deixou o local sem prestar assistência, conforme relataram as forças de segurança. O caso será investigado para identificar o condutor e apurar as circunstâncias do acidente.