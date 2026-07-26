As fortes chuvas registradas neste fim de semana elevaram a turbidez da água do Rio Batalha e prejudicaram temporariamente a captação e o tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Batalha, na madrugada deste domingo (26), informa o DAE.

Em razão das condições da água, foi necessário suspender temporariamente a operação da estação. O abastecimento poderá ser afetado nas regiões da Vila Falcão, Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial e bairros adjacentes, na Zona Oeste da cidade. Os técnicos do DAE monitoram continuamente a qualidade da água na represa de captação. A retomada do tratamento e a normalização da distribuição ocorrerão de forma gradativa ao longo do dia, conforme as condições da água e do clima permitirem.

O DAE orienta os moradores a utilizarem as reservas domiciliares de água com economia. Em casos emergenciais, o atendimento permanece disponível pelo telefone 0800 771 0195, que recebe chamadas de telefones fixos e celulares.