O Atlético Hóquei Bauru voltou a colocar o nome da cidade em evidência no cenário esportivo nacional ao conquistar o bicampeonato brasileiro na categoria Sub-12 mista durante o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins de Bases. A competição foi realizada entre os dias 6 e 11 de julho, em Amparo (SP), reunindo equipes de diversas regiões do País e simbolizando a retomada da modalidade no Brasil.

O principal destaque da campanha bauruense ficou por conta da equipe Sub-12, que repetiu o feito do ano anterior e confirmou sua hegemonia na categoria. Com atuações marcadas pelo entrosamento, disciplina tática e velocidade, os jovens atletas defenderam o título e garantiram mais um troféu para Bauru, consolidando o trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube.

Além do título, o Atlético Hóquei Bauru teve participação de destaque em outras categorias. As equipes femininas, bem como os times Sub-14 e Sub-16 mistos, enfrentaram tradicionais clubes do hóquei nacional e apresentaram campanhas consistentes, conquistando vitórias importantes e demonstrando evolução técnica e tática ao longo da competição.