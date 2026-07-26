O Atlético Hóquei Bauru voltou a colocar o nome da cidade em evidência no cenário esportivo nacional ao conquistar o bicampeonato brasileiro na categoria Sub-12 mista durante o Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins de Bases. A competição foi realizada entre os dias 6 e 11 de julho, em Amparo (SP), reunindo equipes de diversas regiões do País e simbolizando a retomada da modalidade no Brasil.
O principal destaque da campanha bauruense ficou por conta da equipe Sub-12, que repetiu o feito do ano anterior e confirmou sua hegemonia na categoria. Com atuações marcadas pelo entrosamento, disciplina tática e velocidade, os jovens atletas defenderam o título e garantiram mais um troféu para Bauru, consolidando o trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube.
Além do título, o Atlético Hóquei Bauru teve participação de destaque em outras categorias. As equipes femininas, bem como os times Sub-14 e Sub-16 mistos, enfrentaram tradicionais clubes do hóquei nacional e apresentaram campanhas consistentes, conquistando vitórias importantes e demonstrando evolução técnica e tática ao longo da competição.
Segundo o clube, os resultados são reflexo de uma preparação intensa realizada durante toda a temporada no Ginásio Raduan Trabulsi Filho. O trabalho foi conduzido pelo técnico Marcelo Teco, com apoio de Bito Kirita e Jayme Motta, responsáveis pelo desenvolvimento técnico, físico e estratégico das equipes.
A participação da delegação bauruense também contou com uma ampla rede de apoio. A estrutura para transporte, hospedagem e alimentação dos atletas foi viabilizada com suporte da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), da instituição WiseMadness e por meio de emenda parlamentar destinada pelo vereador Marcelo Afonso.
Com o desempenho em Amparo, o Atlético Hóquei Bauru retorna à cidade trazendo troféus e reforçando a posição de Bauru como um dos principais polos de formação do hóquei sobre patins no Brasil. O bicampeonato do Sub-12 simboliza o sucesso de um projeto que alia investimento na base, dedicação da comissão técnica e desenvolvimento contínuo de novos talentos.