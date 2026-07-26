A família da residência que desabou na noite deste sábado (25), no Jardim Europa, em Bauru, afirmou ao JCNET que alertou os responsáveis pela obra do Conjunto Residencial Vila do Cerrado sobre o risco iminente de colapso do imóvel. Segundo o proprietário da casa, Eduardo Monson, as rachaduras e trincas surgidas nos últimos dias na estrutura levaram ao aviso feito ainda na manhã do sábado, informando que a residência poderia ter problemas. Cerca de 12 horas depois, por volta das 20h, metade do imóvel veio abaixo.

Além de lamentar a perda da casa, a família afirma que agora espera uma resposta efetiva e assistência tanto da empresa responsável pela execução das obras quanto da Prefeitura de Bauru, diante dos prejuízos causados pelo desabamento. Os moradores dormiram em um hotel na noite passada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h de sábado para atender a ocorrência, na rua Lázaro Rodrigues, quadra 3. De acordo com o 1º tenente Belico, apesar da gravidade da situação, ninguém ficou ferido. No entanto, haveria outras residências nas proximidades que também apresentariam risco em razão da instabilidade do terreno. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu em decorrência da retirada de terra no terreno vizinho, onde está sendo construído o Conjunto Residencial Vila do Cerrado. A movimentação do solo durante a execução da obra teria comprometido a estabilidade do terreno, provocando o colapso da residência e colocando em risco imóveis vizinhos e a segurança dos moradores.