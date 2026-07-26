O Ônibus SP Por Todas chega a Bauru para complementar as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher durante as comemorações do aniversário da cidade. A unidade itinerante do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela Secretaria de Políticas para a Mulher, realiza atendimentos de 30 de julho a 1º de agosto.

A unidade oferece atendimento psicológico e social gratuito, além de orientações sobre direitos, canais de denúncia e encaminhamento à rede de proteção. Os serviços são destinados às mulheres que buscam acolhimento, informações ou apoio diante de situações de violência.

A passagem por Bauru durante as festividades integra a estratégia do Estado de aproveitar o engajamento das datas comemorativas locais para ampliar a presença dos serviços públicos de proteção e aproximar o atendimento especializado das mulheres. A presença do ônibus no Recinto Mello Moraes fortalece a atuação integrada entre diferentes áreas do poder público, facilitando o acesso direto à rede de acolhimento e proteção em locais de grande circulação.