Vento mais frio, menos chuva, banhos mais quentes e pronto: a pele começa a repuxar, os lábios partem e você pode até mesmo ver a pele mais esbranquiçada e sem viço, sobretudo nas pernas…

Isso é sintoma clássico dos dias frios, mas a verdade é que nossa pele não precisa sofrer as consequências da estação. Afinal, sem a devida hidratação, a gente tende a ter mais irritações e até doenças de pele, como dermatites. Vamos cuidar disso?

O primeiro passo é entender porque nossa pele resseca no inverno: