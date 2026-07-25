Vento mais frio, menos chuva, banhos mais quentes e pronto: a pele começa a repuxar, os lábios partem e você pode até mesmo ver a pele mais esbranquiçada e sem viço, sobretudo nas pernas…
Isso é sintoma clássico dos dias frios, mas a verdade é que nossa pele não precisa sofrer as consequências da estação. Afinal, sem a devida hidratação, a gente tende a ter mais irritações e até doenças de pele, como dermatites. Vamos cuidar disso?
O primeiro passo é entender porque nossa pele resseca no inverno:
No inverno, a umidade do ar costuma cair bastante, principalmente em regiões do sudeste e centro-oeste. O ar seco "rouba" água da pele, favorecendo ressecamento, descamação e sensação de repuxamento.
Ventos frios aumentam a perda de água da camada superficial da pele e enfraquecem a barreira de proteção natural, deixando a pele mais sensível e áspera.
Banhos muito quentes e demorados removem a camada de oleosidade natural que protege a pele. Isso facilita a evaporação da água e piora o ressecamento.
O uso frequente de sabonetes agressivos ou com muito perfume pode irritar e retirar ainda mais a hidratação natural da pele.
Muitas pessoas bebem menos água no frio porque sentem menos sede, o que pode contribuir para a desidratação do organismo e da pele.
O uso de aquecedores e ambientes fechados reduz ainda mais a umidade do ar, aumentando o desconforto e a sensação de pele seca.
Áreas mais sensíveis, como lábios, mãos, joelhos e pés, tendem a sofrer mais porque possuem menor produção de oleosidade.
Pessoas com pele seca, dermatite atópica ou psoríase geralmente percebem piora dos sintomas durante o inverno.
A exposição ao sol diminui no frio, mas a radiação UV continua presente. Quando a pele já está sensibilizada, a falta de proteção solar pode agravar irritações e manchas.
Produtos inadequados para o inverno — como hidratantes muito leves ou cosméticos com álcool em excesso — não oferecem proteção suficiente para manter a barreira cutânea saudável.
E agora, como cuidar bem da pele e evitar o ressecamento?
1. Hidratação de dentro para fora e vice-versa
Beber bastante água ao longo do dia ajuda o organismo inteiro a funcionar melhor, inclusive a pele. No inverno, como a sensação de sede diminui, é comum consumir menos líquidos sem perceber, então, tenha sempre uma garrafa de água por perto.
Além disso, investir em bons hidratantes corporais e faciais ajuda a reforçar a barreira cutânea, reduzindo a perda de água e mantendo a pele mais macia, confortável e protegida.
2. Evite hábitos que pioram o ressecamento
Banhos muito quentes e demorados retiram a oleosidade natural da pele, aumentando a sensação de ressecamento e sensibilidade. O ideal é preferir banhos mornos e rápidos, além de evitar o excesso de sabonete, principalmente nas áreas mais sensíveis. Aplicar hidratante logo após o banho potencializa a retenção de água na pele.
3. Adapte seus produtos para o inverno
Durante os meses frios, a pele pede fórmulas mais nutritivas e potentes. Cremes mais densos e com bons ativos hidratantes (entre eles, ureia, ácido hialurônico, ceramidas e óleo de semente de uva) e sabonetes à base de glicerina vegetal costumam funcionar melhor nessa época. Importante: o acompanhamento médico ajuda a escolher produtos adequados para cada tipo de pele, evitando irritações e resultados insuficientes.
4. Use filtro solar todos os dias
Mesmo no inverno e em dias nublados, a radiação solar continua presente e pode causar danos à pele, como envelhecimento precoce, manchas e sensibilização. O uso diário de protetor solar ajuda a preservar a barreira cutânea e complementa os cuidados contra o ressecamento, principalmente no rosto, no pescoço, nas mãos e demais áreas expostas.
5. Mantenha as consultas dermatológicas em dia
O acompanhamento com o dermatologista permite identificar as necessidades da pele em cada estação e ajustar os cuidados de forma personalizada. Além da rotina em casa, procedimentos hidratantes, como o skinbooster facial, melhoram a hidratação profunda, o viço e a qualidade da pele durante o inverno.
E vou ressaltar: pele hidratada não é luxo, é garantia de mais saúde. Quando a hidratação está em dia, sua pele resiste mais não só a alergias e doenças, mas fica menos propensa a rugas e linhas finas.
Um forte abraço e até o próximo final de semana!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027