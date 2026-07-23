Ibitinga - Celebrado em 30 de julho, o Dia Mundial do Bordado ganhará um significado especial em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) neste ano. Na mesma data, às 19h30, o Teatro Municipal Darci de Biasi recebe a estreia de “Ibitinga: Bastidores da Cidade do Bordado”, um documentário que recupera as memórias, os personagens e as transformações responsáveis por fazer do município a Capital Nacional do Bordado.

Com 26 minutos de duração, o curta-metragem percorre diferentes momentos da história da atividade, desde o trabalho artesanal realizado pelas primeiras bordadeiras até a industrialização e a consolidação do bordado como um dos principais motores econômicos, culturais e turísticos da cidade. A produção também aborda a trajetória da Feira do Bordado e reúne depoimentos de historiadores, empresários, bordadeiras e moradores que participaram dessa construção.

A iniciativa de produzir o documentário partiu da Cadeia Produtiva Local dos Bordados de Ibitinga, a CPL, responsável pela realização do processo licitatório para o desenvolvimento do projeto. A cineasta Amanda Mergulhão Ferrari, formada em Cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e mestre em Direção de Cinema pela Florida State University, assina o roteiro e a produção do material.