Um homem foi preso em flagrante por policiais militares da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores, na noite desta quarta-feira (22), em Bauru, quando se preparava para iniciar o "turno noturno" em uma biqueira no Parque Real. Com ele, foram apreendidos mais de 600 porções de drogas, a grande maioria de cocaína, além de dinheiro e balança de precisão.

Durante patrulhamento pela rua Braz Fernandes, por volta das 20h20, a equipe da PM avistou o suspeito com uma mochila preta nas costas e uma pequena bolsa pendurada no pescoço. Ele correu ao perceber a aproximação da viatura, mas foi acompanhado por um dos policiais e detido após dois quarteirões.

Durante a busca, o homem revelou que transportava entorpecentes destinados à comercialização durante o período noturno. Com ele, foram localizados 540 pinos com cocaína, quatro porções grandes de maconha, 39 porções menores da droga, 13 pedras de crack, 41 porções de dry, uma balança e R$ 156,00.