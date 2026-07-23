23 de julho de 2026
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LUTO NO ESPORTE

Morre Sebastião Kami Mura, ex-preparador físico do Noroeste

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Tiãozinho defendeu o Noroeste na tradicional Taça São Paulo de Juvenis, competição que hoje é conhecida como Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha)
Tiãozinho defendeu o Noroeste na tradicional Taça São Paulo de Juvenis, competição que hoje é conhecida como Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha)

Morreu nesta quarta-feira (22), aos 60 anos, Sebastião Kami Mura, ex-atleta e ex-preparador físico do Esporte Clube Noroeste, conhecido carinhosamente como Tiãozinho. As causas do óbito não foram divulgadas. O corpo dele, que deixa a esposa Fabiane, os filhos Gabriela e João Hide, e dois netos, João Franscisco e Joaquim, será velado no Salão Nobre do Centro Velatório Terra Branca de Bauru, nesta sexta-feira (24), a partir das 7h.

O Norusca publicou nota de pesar pelo falecimento de Kami Mura, que fez parte da história do clube desde muito jovem, iniciando sua trajetória nas categorias de base.

"Com dedicação e amor pela camisa alvirrubra, chegou a defender o Noroeste na tradicional Taça São Paulo de Juvenis, competição que hoje é conhecida como Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), deixando sua contribuição para a história do futebol noroestino", declarou.

Além de sua passagem como atleta, segundo o Noroeste, Tiãozinho também integrou a comissão técnica do clube no final dos anos 80, atuando como preparador físico. "Que as boas lembranças de sua trajetória permaneçam para sempre na memória de todos", afirmou.

"Neste momento de luto, o Esporte Clube Noroeste se une aos familiares e amigos, em especial ao seu irmão Diego Kami Mura, ex-preparador físico do clube, desejando força, serenidade e conforto a todos".

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