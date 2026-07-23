A Federação Paulista de Vôlei (FPV) divulgou nesta quarta-feira (22), a tabela oficial para o Campeonato Paulista de 2026 nos naipes masculino e feminino. O Sesi Bauru estreia no dia 21 de agosto, sexta-feira, às 19h, na Arena Paulo Skaf, contra a equipe do OBI Vôlei. Já o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão, enfrenta o Realizar Inter Santos fora de casa, também no dia 21 de agosto, às 20h.
A equipe masculina de Bauru busca voltar ao lugar mais alto do pódio, tendo quatro títulos estaduais na sua história. Com elenco renovado e nova comissão técnica, o Sesi Bauru terá pela frente tanto equipes estreantes no torneio quanto times de Superliga, como Sil Vôlei Guarulhos, Suzano Vôlei, Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata.
Tetracampeão do estadual, o último título da equipe foi em 2013, quando ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina. Na época, o Sesi-SP conquistou seu terceiro título consecutivo, em final contra o time de Campinas. Além das edições que saiu campeão, o Sesi-SP ainda alcançou as finais em outras seis edições: 2010, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2022. Na última temporada, o Sesi Bauru foi superado pelo Suzano Vôlei na semifinal.
No torneio feminino, o Sesi Vôlei Bauru chega como atual campeão. Com a primeira rodada sendo fora de casa, o time bauruense reencontra sua torcida nesta temporada contra o Cora São Caetano no dia 28 de agosto, sexta, às 19h, na Arena Paulo Skaf. Assim como no masculino, o Paulista 2026 feminino terá clássicos no calendário, com outras três equipes de Superliga: EC Pinheiros, Osasco São Cristóvão Saúde e Paulistano Barueri.
Em 2025, a equipe feminina de Bauru foi coroada campeã após uma campanha invicta, vencendo os 11 jogos disputados. O Sesi Vôlei Bauru foi o primeiro colocado na fase classificatória, superou o Renasce Sorocaba na semifinal, e venceu o Paulistano Barueri em dois jogos na decisão, recebendo o troféu em casa diante de uma Arena Paulo Skaf lotada.
Além da última temporada, a equipe bauruense foi campeã nas edições de 2018 e 2022, além de um vice-campeonato (2020), desde a formação da parceria com o Sesi-SP. Antes disso, quando sediado no Sesi Vila Leopoldina, o time do Ssesi-SP foi vice-campeão nas edições de 2013 e 2015.
CALENDÁRIO DE JOGOS
Campeonato Paulista Vôlei Feminino 2026 – Fase Classificatória
Realizar Inter Santos x SesiVôlei Bauru - 21/08 - 20h - Ginásio Rodrigão, Praia Grande
Sesi Vôlei Bauru x Cora São Caetano - 28/08 - 19h - Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde - 11/09 - 21h30 - Arena Paulo Skaf, Bauru
Renasce Sorocaba x SesiVôlei Bauru - 14/09 - 19h - Sesi Sorocaba, Sorocaba
Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri - 18/09 - 19h - Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Pinheiros x Sesi Vôlei Bauru - 23/09 - 19h - EC Pinheiros, São Paulo
Campeonato Paulista Vôlei Masculino 2026 - Fase Classificatória
Sesi Bauru x OBI Vôlei - 21/08 - 19h - Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Bauru x HIC-Necton Itaqua - 29/08 - 18h - Arena Paulo Skaf, Bauru
Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru - 05/09 - 19h - Arena Farma Conde, São José dos Campos
Sesi Bauru x Suzano Vôlei - 12/09 - 19h - Arena Paulo Skaf, Bauru
Vôlei Renata x Sesi Bauru - 18/09 - 21h30 - Ginásio Taquaral, Campinas
SesiBauru x SIL Vôlei Guarulhos - 25/09 - 18h30 - Arena Paulo Skaf, Bauru
Sabesp Praia Grande x Sesi Bauru - 02/10 - 19h30 - Ginásio Rodrigão, Praia Grande