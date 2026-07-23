O Bauru Tênis Clube reafirmou sua tradição no cenário internacional do tênis durante o Campeonato Mundial disputado em Roma, na Itália. Representando a cidade e o BTC, Carlinhos Oliveira conquistou sua quarta medalha de bronze no World Tennis Championship Seniors, da Federação Internacional de Tênis (ITF), enquanto André Cury encerrou sua excelente campanha como quadrifinalista, terminando entre os oito melhores dos mais de 120 jogadores da categoria 50 anos. A dupla buscava a quinta estrela de título mundial do BTC no ano do centenário do clube. As quatro estrelas do BTC foram conquistadas por Luiz Carlos de Barros César (1953 e 1955), Cláudia Noêmia Nelli Failace (1979) e Roger Guedes (2014).

Carlinhos Oliveira sofreu revés na semifinal para o argentino Adriano Mucelli. Já André Cury foi superado pelo favorito e fenômeno mundial Roberto Menéndez, espanhol que venceu 12 dos 13 Campeonatos Mundiais da ITF que disputou. Ele, mais uma vez, ficou com o título da categoria 50+. O espanhol, inclusive, tem sido algoz dos bauruenses nas duas últimas décadas. Menéndez é o atual número 1 do ranking mundial da ITF Seniors 50+, Carlinhos Oliveira ocupa a sétima colocação, e André Cury é o 11.º do mundo.

São patrocinadores AX Imobiliária, Guanda Baterias, Instituto Olhos Marques, Conclusa Engenharia, Hidrogeo, Optica Cidade, Reability, K Viagens, Escritório Abramides Gonçalves Advogados, Concilig, Fortpav, Guimarães Diaz Advogados, TQX, Associação Brasileira de Tenistas Masters, Pegoraro Engenharia, além do Bauru Tênis Clube, familiares, alunos e amigos. O JCNET é apoiador de mídia.