O bauruense Vaguinho é quem comanda o Noroeste neste sábado (25), às 15h, quando o time busca a reabilitação na segunda rodada da Copa Paulista enfrentando o União São João, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida também é uma espécie de revanche da competição do ano passado. Durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (23), perguntado sobre assumir a posição que sempre pediu oportunidades à diretoria, ele afirmou estar preparado para buscar resultados. O ex-jogador do próprio Norusca, do São Paulo e da Ponte Preta foi formado dentro do clube e acumula três passagens como atleta. Seus dois últimos clubes foram o Rio Claro e o Araçatuba. Como auxiliar, tem longa carreira com o falecido Oswaldo Alvarez, Vadão, na Ponte e na seleção brasileira feminina.

"O momento agora é trabalhar. Eu estava esperando essa oportunidade e ela apareceu. Sou bauruense, minha família é toda daqui. Agora tenho que trabalhar, mostrar o que posso fazer pelo clube. O Noroeste é gigante e um clube desse tamanho não pode ter esses altos e baixos. Vou procurar fazer o meu melhor aqui no Noroeste."

Sobre o elenco, o treinador destacou que conhecer os atletas facilita o trabalho, mas ressaltou que mudanças serão necessárias. "Tem que haver uma mudança no Noroeste. O elenco é bom, com jogadores qualificados, mas agora precisamos colocar isso em prática. No papel, hoje, é um dos melhores elencos do Estado de São Paulo. Os jogadores já viraram a chave, sabem da importância da Copa Paulista e da necessidade de o clube brigar pela classificação e pelo título."