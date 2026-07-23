O bauruense Vaguinho é quem comanda o Noroeste neste sábado (25), às 15h, quando o time busca a reabilitação na segunda rodada da Copa Paulista enfrentando o União São João, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida também é uma espécie de revanche da competição do ano passado. Durante coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (23), perguntado sobre assumir a posição que sempre pediu oportunidades à diretoria, ele afirmou estar preparado para buscar resultados. O ex-jogador do próprio Norusca, do São Paulo e da Ponte Preta foi formado dentro do clube e acumula três passagens como atleta. Seus dois últimos clubes foram o Rio Claro e o Araçatuba. Como auxiliar, tem longa carreira com o falecido Oswaldo Alvarez, Vadão, na Ponte e na seleção brasileira feminina.
"O momento agora é trabalhar. Eu estava esperando essa oportunidade e ela apareceu. Sou bauruense, minha família é toda daqui. Agora tenho que trabalhar, mostrar o que posso fazer pelo clube. O Noroeste é gigante e um clube desse tamanho não pode ter esses altos e baixos. Vou procurar fazer o meu melhor aqui no Noroeste."
Sobre o elenco, o treinador destacou que conhecer os atletas facilita o trabalho, mas ressaltou que mudanças serão necessárias. "Tem que haver uma mudança no Noroeste. O elenco é bom, com jogadores qualificados, mas agora precisamos colocar isso em prática. No papel, hoje, é um dos melhores elencos do Estado de São Paulo. Os jogadores já viraram a chave, sabem da importância da Copa Paulista e da necessidade de o clube brigar pela classificação e pelo título."
Vaguinho também afirmou que a equipe precisa evoluir taticamente e demonstrar mais entrega dentro de campo. "Taticamente, a gente tem que dar um pouco mais. Os jogadores também precisam entregar mais. A camisa é grande e só vamos conquistar resultados se fizermos algo a mais. Se não fosse para mudar, não precisava trocar o comando. Quando você troca o comando, algumas peças também precisam mudar. A oportunidade está aí para todos, inclusive para mim. Assim como alguns jogadores que não vinham atuando terão oportunidade, eu também estou tendo".
Sobre o comprometimento do grupo, o técnico interino cobrou mais intensidade e dedicação dos atletas "Tem que pisar mais forte no campo, ter mais comprometimento com o clube, mais vontade e mais determinação. Os atletas treinam todos os dias e estão preparados. Quando há uma mudança, algumas peças precisam ser alteradas para melhorar a equipe. Hoje não se joga apenas com 11 jogadores, mas com um grupo de 25 atletas, e todos podem ser utilizados. Já deixei claro na primeira reunião que, comigo, joga quem estiver bem. Não é qualquer um que pode vestir essa camisa. Ela deve ser usada por quem estiver com vontade e determinação", destacou.
VENDAS DE INGRESSOS
Para prestigiar os torcedores, o clube reforça que clientes da Unimed Bauru terão acesso gratuito ao estádio mediante apresentação da carteirinha. Além desse benefício, o Noroeste mantém a promoção "Todos Pagam Meia-Entrada" nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, permitindo que todos os torcedores adquiram ingressos para esses setores pelo valor de R$ 40,00. As entradas já estão disponíveis e podem ser adquiridas de forma online pelo site oficial de vendas, https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, durante o horário comercial.
Nos demais setores, os valores são de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada) para a Arquibancada Central, e de R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) para a Cadeira Coberta. Os ingressos destinados à torcida visitante custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).