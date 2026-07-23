A concessionária Luz de Bauru, que assumiu o parque de iluminação, em uma Parceria Público-Privada (PPP), já realizou a troca de 521 pontos de iluminação em 21 praças, com a substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED. Receberam a nova iluminação as praças Rui Barbosa, do Líbano, das Cerejeiras, da Paz, do Skate, Forte Grassi, do Penta, entre outras, e ainda o Complexo de Esporte e Lazer da Vila Santa Luzia, que está com a nova iluminação desde a última semana. Prefeitura de Bauru deu início em junho ao Programa ‘Bauru + Iluminada’, com o maior investimento na modernização da iluminação pública do município.

Neste mês, teve início a substituição das lâmpadas convencionais por LED em vias públicas. Os serviços começaram pela região do Pousada da Esperança e Vila São Paulo. Até o ano que vem, a concessão vai promover a troca das lâmpadas convencionais por LED em todo o município, com a substituição dos 55 mil pontos de iluminação de Bauru, garantindo uma iluminação melhor, com mais eficiência energética e sustentabilidade ambiental. A troca será feita de forma gradual, por região. Todas as vias públicas contarão com a nova iluminação.

A PPP da Iluminação Pública é na modalidade de concessão administrativa. A Secretaria de Infraestrutura fiscaliza o cumprimento da parceria. O contrato tem duração de 25 anos, com valor estimado em R$ 511,2 milhões ao longo do período. O custeio é realizado por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), já cobrada na conta de energia elétrica para imóveis edificados e no IPTU para imóveis não edificados, sem alteração nos valores atualmente praticados.