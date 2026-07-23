A concessionária Luz de Bauru, que assumiu o parque de iluminação, em uma Parceria Público-Privada (PPP), já realizou a troca de 521 pontos de iluminação em 21 praças, com a substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED. Receberam a nova iluminação as praças Rui Barbosa, do Líbano, das Cerejeiras, da Paz, do Skate, Forte Grassi, do Penta, entre outras, e ainda o Complexo de Esporte e Lazer da Vila Santa Luzia, que está com a nova iluminação desde a última semana. Prefeitura de Bauru deu início em junho ao Programa ‘Bauru + Iluminada’, com o maior investimento na modernização da iluminação pública do município.
Neste mês, teve início a substituição das lâmpadas convencionais por LED em vias públicas. Os serviços começaram pela região do Pousada da Esperança e Vila São Paulo. Até o ano que vem, a concessão vai promover a troca das lâmpadas convencionais por LED em todo o município, com a substituição dos 55 mil pontos de iluminação de Bauru, garantindo uma iluminação melhor, com mais eficiência energética e sustentabilidade ambiental. A troca será feita de forma gradual, por região. Todas as vias públicas contarão com a nova iluminação.
A PPP da Iluminação Pública é na modalidade de concessão administrativa. A Secretaria de Infraestrutura fiscaliza o cumprimento da parceria. O contrato tem duração de 25 anos, com valor estimado em R$ 511,2 milhões ao longo do período. O custeio é realizado por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), já cobrada na conta de energia elétrica para imóveis edificados e no IPTU para imóveis não edificados, sem alteração nos valores atualmente praticados.
PERÍODO DE TRANSIÇÃO
A PPP é, desde junho, a responsável pela manutenção da iluminação em praças, atribuição que antes era do município. Já a manutenção da iluminação em vias públicas está em um período de transição, até o final do ano, entre a CPFL Paulista, concessionária de energia da região e que era a responsável pelos trabalhos, e o consórcio Luz de Bauru S/A.
A população pode fazer solicitações e reclamações com os canais disponibilizados pela PPP, em casos de lâmpadas queimadas, lâmpadas piscando e iluminação acesa durante o dia em praças e avenidas. Para os demais pontos de iluminação, a CPFL Paulista ainda recebe as reclamações, até que seja concluída a transição com o consórcio. As informações serão compartilhadas entre o consórcio e a CPFL Paulista para o reparo.
CANAIS DE ATENDIMENTO
A população de Bauru conta com novos canais de atendimento para demandas relacionadas a lâmpadas apagadas ou piscando e iluminação acesa durante o dia em praças públicas e avenidas. O serviço será realizado pela concessionária Luz de Bauru S/A, responsável pela PPP da Iluminação Pública do município.
Os atendimentos podem ser feitos pelos seguintes canais oficiais.
- Telefone: (14) 3500-0756, das 8h às 18h
- WhatsApp: (14) 99119-0756, durante 24 horas
- Portal digital para abertura e acompanhamento de chamados, em https://ip.somasig.com.br/ocorrencias/bauru
- Formulário ‘Fale Conosco” no site oficial da concessionária
As praças públicas e avenidas com iluminação ornamental já passaram a ser atendidas pela concessionária. A iluminação ornamental possui finalidade estética e de valorização urbana, normalmente instalada em praças, canteiros centrais, monumentos, rotatórias e corredores urbanos especiais.