Lençóis Paulista - O Instituto de Previdência Municipal de Lençóis Paulista (Iprem) está com inscrições abertas para concurso público para os cargos de assistente técnico administrativo e contador. Elas devem ser feitas somente pela Internet, até o dia 17 de agosto, por meio do link https://indepac.selecao.net.br/ .

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. Para o cargo de assistente técnico administrativo, o candidato deve possuir ensino superior completo em Administração ou graduação em um dos seguintes cursos: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Pública ou Gestão de Recursos Humanos.

Para o cargo de contador, o candidato deve possuir ensino superior completo em Ciências Contábeis e com registro no CRC/SP. O salário inicial para o cargo de assistente técnico administrativo é de R$ 3.542,31 e, para contador, de R$ 4.823,06. Em ambos os casos, a carga horária é de quarenta horas semanais.