A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, informa que realiza investimentos na segurança das escolas municipais. Nos últimos meses, 26 escolas receberam a instalação de alarme, com sensores e sirenes, visando coibir furtos e atos de vandalismo. A previsão é que mais escolas recebam o investimento. Além do alarme, o município já implantou concertina em 20 unidades escolares, também para reduzir a incidência de ações criminosas, preservando o patrimônio público.

A pasta ainda disponibilizou três veículos para a vigilância da prefeitura, que realiza monitoramento e ronda nos prédios escolares. Todas as ações consideraram os pontos mais críticos, onde os atos de vandalismo foram mais frequentes nos últimos anos. Algumas escolas também possuem sistema de monitoramento contratado com recursos da própria unidade, contribuindo para aumentar a segurança dos alunos.

Outra medida será o videomonitoramento, que será implantado em todos os prédios públicos municipais, incluindo as escolas. O processo de licitação está sendo realizado, e após a conclusão, a empresa vencedora deverá instalar as câmeras, ligadas a uma central de monitoramento, para acionar de forma rápida os órgãos de segurança pública quando necessário.