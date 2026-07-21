A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 4º Batalhão de Caçadores, em conjunto com o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, realizou nesta terça-feira (21) a Operação Direção Segura e Silenciosa (ODSS) em 19 cidades da região.
Foram instalados 25 pontos de bloqueio em locais estratégicos, resultando em:
• 607 motocicletas fiscalizadas;
• 65 veículos de passeio fiscalizados;
• 30 motocicletas removidas por descumprimento da legislação;
• 72 infrações registradas por falta ou uso inadequado de equipamentos que causam ruídos excessivos;
• 36 documentos de motocicletas bloqueados por irregularidades no sistema de escapamento;
• 148 infrações por descumprimento de normas relativas à habilitação, documentação e equipamentos dos veículos;
• 8 Certificados de Licenciamento de Veículo (CLVs) apreendidos.
Durante um bloqueio realizado na Rua Adolfo José Pereira, um motociclista tentou fugir trafegando na contramão e entrando no pátio de um estabelecimento comercial. A equipe policial realizou o acompanhamento e a abordagem, constatando que a motocicleta estava com pneus sem condições de rodagem, sendo recolhida. O condutor foi autuado por utilizar escapamento sem protetor térmico, transpor bloqueio policial, desobedecer à ordem da autoridade e trafegar em sentido contrário.
De acordo com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM-I), tenente-coronel PM Gustavo Cardoso Xavier, o principal objetivo da operação é "prevenir e coibir a utilização de escapamentos irregulares em motocicletas, que têm sido alvo de inúmeras reclamações da população em razão da perturbação do sossego público".
Segundo o comandante, a operação também busca ampliar a sensação de segurança da população. "Além da fiscalização de escapamentos irregulares, as equipes atuam no combate a veículos furtados ou roubados, na captura de indivíduos procurados pela Justiça, na repressão ao porte ilegal de armas e na fiscalização de outras infrações de trânsito, proporcionando maior tranquilidade à população de Bauru e região. A operação será realizada em toda a área do 4º Batalhão e contará com o apoio do Policiamento Rodoviário, abrangendo também as rodovias da região", concluiu.
Ações semelhantes continuarão sendo realizadas de forma planejada e integrada em toda a área de atuação do 4º Batalhão de Caçadores.