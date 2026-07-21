A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 4º Batalhão de Caçadores, em conjunto com o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, realizou nesta terça-feira (21) a Operação Direção Segura e Silenciosa (ODSS) em 19 cidades da região.

Foram instalados 25 pontos de bloqueio em locais estratégicos, resultando em:

• 607 motocicletas fiscalizadas;

• 65 veículos de passeio fiscalizados;

• 30 motocicletas removidas por descumprimento da legislação;

• 72 infrações registradas por falta ou uso inadequado de equipamentos que causam ruídos excessivos;

• 36 documentos de motocicletas bloqueados por irregularidades no sistema de escapamento;

• 148 infrações por descumprimento de normas relativas à habilitação, documentação e equipamentos dos veículos;

• 8 Certificados de Licenciamento de Veículo (CLVs) apreendidos.

Durante um bloqueio realizado na Rua Adolfo José Pereira, um motociclista tentou fugir trafegando na contramão e entrando no pátio de um estabelecimento comercial. A equipe policial realizou o acompanhamento e a abordagem, constatando que a motocicleta estava com pneus sem condições de rodagem, sendo recolhida. O condutor foi autuado por utilizar escapamento sem protetor térmico, transpor bloqueio policial, desobedecer à ordem da autoridade e trafegar em sentido contrário.