Faltam 15 dias para a bola laranja subir oficialmente na temporada 2026/2027. No dia 5 de agosto, o Bauru Basket volta às quadras para a disputa do Campeonato Paulista. E o compromisso de estreia será logo um clássico: duelo contra o Sesi Franca, atual campeão do torneio, às 19h, no Ginásio Pedrocão. Além do confronto de abertura, o Dragão também já conhece toda a sequência de jogos da primeira fase da competição estadual, assim como o sistema de disputa. A seguir, o cronograma com horários e locais das partidas:
05/08 (quarta-feira), às 19h – Sesi Franca x Bauru Basket – Ginásio Pedrocão
08/08 (sábado), às 18h – Bauru Basket x Pinheiros – Ginásio Panela de Pressão
13/08 (quinta-feira), às 19h30 – Basket Osasco x Bauru Basket – Ginásio Geodésico
15/08 (sábado), às 18h – Mogi Basquete x Bauru Basket – Ginásio Professor Hugo Ramos
19/08 (quarta-feira), às 19h30 – Bauru Basket x São José Basketball – Ginásio Panela de Pressão
22/08 (sábado), às 18h – Bauru Basket x Paulistano/CORPe – Ginásio Panela de Pressão
26/08 (quarta-feira), às 20h – Corinthians x Bauru Basket – Ginásio Wlamir Marques
Regulamento
O Campeonato Paulista de 2026 será disputado por oito equipes: Bauru Basket, Basket Osasco, Corinthians, Mogi Basquete, Paulistano, Pinheiros, São José Basketball e Sesi Franca. Na primeira fase, os participantes se enfrentam em turno único para definir os confrontos dos playoffs (1.º x 8.º, 2.º x 7.º, 3.º x 6.º e 4.º x 5.º). As quartas de final serão disputadas em séries melhor de três partidas, enquanto as semifinais e a final serão disputadas em melhor de cinco jogos.
Vale lembrar que o basquete bauruense busca o tetracampeonato estadual, já que conquistou os títulos em 1999, 2013 e 2014.
Últimas peças
Com três reforços (Anthony Harris, Fermín Thygesen e Corderro Bennett) e uma renovação confirmada (Gustavo Santana), o elenco comandado pelo técnico Paulo Jaú ainda terá novas peças oficializadas nos próximos dias. Parte dos atletas que defenderão a camisa do Dragão ao longo da temporada já se apresentou à comissão técnica para o início da preparação. Quatro garotos da equipe sub-16 também foram integrados aos trabalhos: Michelini, Lhamas, Braga e Juninho.
Em breve, a diretoria divulgará as informações sobre a venda de ingressos para o Campeonato Paulista, além de outras novidades que antecedem o início das competições.