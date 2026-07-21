A Câmara Municipal de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) aprovou, na noite desta segunda-feira (20), a instauração da primeira Comissão Processante (CP) de sua história. O colegiado foi criado para investigar uma denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar envolvendo o vereador William dos Santos Cruz (Podemos). Em 67 anos de história do município, esta é a primeira vez que a Câmara instala uma Comissão Processante para apurar a conduta de um parlamentar.
O pedido de abertura da comissão foi apresentado pelo cidadão Antônio Carlos Ribeiro de Carvalho, conhecido como Professor Carlinhos, suplente do parlamentar investigado. Após o cumprimento dos procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara, incluindo a apresentação da defesa prévia pelo vereador, a denúncia foi submetida à votação em plenário.
Antes da deliberação, William Cruz utilizou os 10 minutos previstos durante o prazo destinado à sua defesa. Durante o pronunciamento, negou qualquer envolvimento nos fatos apontados na denúncia, afirmou estar tranquilo em relação ao processo e classificou a iniciativa como uma perseguição política.
Na votação, o presidente da Câmara, Márcio Martinelo, e o vereador investigado não participaram, conforme determina o procedimento legislativo. A abertura da CP foi aprovada por cinco votos favoráveis e dois contrários. Votaram pela instauração da comissão os vereadores Neto Boesso (PL), Jaqueline Barbaresco (Republicanos), Valdir Durães de Vasconcelos (PL), Carlos Sipione (PSD) e Cátia Bilancieri (Avante). Foram contrários Belks Eloína (Podemos) e José Walter de Freitas (União Brasil).
Logo após a aprovação, foi realizado o sorteio que definiu os integrantes da comissão. Valdir Durães de Vasconcelos (PL) foi escolhido presidente, Belks Eloína (Podemos) assumirá a relatoria e José Walter de Freitas (União Brasil) será o membro da CP. A comissão deverá iniciar os trabalhos de investigação em até cinco dias, quando terá início a fase de apuração dos fatos descritos na denúncia. A criação da CP representa um marco para o Legislativo de Boraceia.