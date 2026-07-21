O Rio Bauru pede socorro mais uma vez. Um bauruense acionou o JC/JCNET, que constatou um derramamento de esgoto a céu aberto no trecho do leito localizado em frente ao Terminal Rodoviário, na avenida Nuno de Assis. A tubulação despeja um líquido de coloração acinzentada e forte odor no rio desde sexta-feira (17). O Departamento de Água e Esgoto (DAE) confirmou o problema e informou que já apura a origem do vazamento para solucionar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.

Vale lembrar que desde 2018, após a implantação de interceptores, o trecho do Rio Bauru que acompanha a avenida Nuno de Assis até o Distrito Industrial I deixou de receber diretamente o esgoto captado pela rede da cidade. A partir dessa intervenção, o curso d'água passou por um processo de regeneração, voltou a receber frequentemente patos, garças e cágados e passou a abrigar peixes. Quem transita pelo local também costuma encontrar moradores pescando às margens do rio.

O DAE informa, por meio de sua assessoria de comunicação, que foi constatada a presença de efluente nas galerias de águas pluviais e que equipes trabalham para identificar a origem do vazamento. Segundo a autarquia, em uma vistoria recente, técnicos percorreram aproximadamente 900 metros da tubulação, desde o ponto de descarga no Córrego das Flores até as proximidades do Parque Vitória Régia. "Apesar de o foco ainda não ter sido encontrado, há indícios de que o problema seja ocasionado por vazamento em um dos poços de visita (PVs) do sistema de esgotamento da região, que frequentemente são danificados pela força da água da chuva quando atinge o local", finaliza a nota do departamento.