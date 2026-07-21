O Conselho da Comunidade da Comarca de Pirajuí foi oficialmente instalado na última sexta-feira (17), durante solenidade realizada no Gabinete da Prefeitura.. O ato reuniu representantes do Poder Judiciário, do Executivo municipal, da advocacia, da Polícia Penal, do Sistema Penitenciário e de organizações da sociedade civil.

A instalação do colegiado integra as ações promovidas no ano do centenário do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Ao longo de 2026, estão sendo instalados Conselhos da Comunidade em diferentes comarcas paulistas, com o propósito de ampliar a participação social na execução penal, fortalecer a cidadania e contribuir para políticas voltadas à dignidade humana e à reintegração social. Durante a solenidade, foi ressaltada a importância da participação da comunidade no acompanhamento da execução penal e na construção de ações de acolhimento, fiscalização e reinserção social.

No ato formal de posse, os conselheiros presentes assumiram o compromisso de exercer suas funções com dedicação, ética, responsabilidade e espírito público, observando as disposições da Lei de Execução Penal e atuando em defesa da dignidade humana, da ressocialização, da justiça e da paz social.