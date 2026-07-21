O local que vinha sendo utilizado de forma irregular como estacionamento por motoristas de aplicativo, às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, e que recebeu a instalação de um bloqueio por parte da concessionária ViaRondon, foi alvo de vandalismo nesta segunda-feira (20). Atenta ao problema, que se tornou uma disputa de espaço, em menos de 24 horas a concessionária enviou equipes ao local e reinstalou o bloqueio. O ponto fica em um retorno localizado no quilômetro 348 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao Bauru Business Park, na região do trevo do Núcleo Gasparini.

Conforme o JC/JCNET vem noticiando, antes da interdição ser realizada, diversas reclamações e vídeos que circularam nas redes sociais chegaram à Polícia Militar e à concessionária ViaRondon, mostrando um estacionamento irregular e imprudências cometidas por alguns motoristas de aplicativo em Bauru. A reportagem noticiou na época da fiscalização, realizada pela PM, que a corporação constatou que alguns motoristas de aplicativo vinham utilizando o ponto como área de espera para chamadas, prática considerada irregular e que gera riscos à segurança viária. Entre as infrações observadas estavam veículos realizando manobras perigosas e trafegando na contramão no retorno, conforme informou a Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a PM, alguns motoristas também atravessam a rodovia Marechal Rondon a pé e deixam os veículos estacionados do outro lado da pista. Como a chamada da corrida ocorre pelo celular, os próprios condutores relataram que, dessa forma, conseguem receber um valor maior pela viagem, já que o aplicativo direciona o embarque para o próximo retorno, localizado no quilômetro 353. A corporação destaca que o trecho possui intenso fluxo de veículos leves e pesados e que a permanência de automóveis na alça de acesso compromete a visibilidade, dificulta manobras e aumenta significativamente o risco de acidentes.