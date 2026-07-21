Hoje Bauru se despede de um de seus grandes nomes. O jornalista Roberto Rufino, 89 anos, morreu na manhã desta terça-feira (21). Eterno colunista social de Bauru, ele deixa uma história construída com trabalho, elegância, dedicação e, acima de tudo, relacionamento humano. Como colunista social do Jornal da Cidade, foi muito mais do que um cronista dos acontecimentos e marcou época. Foi um observador atento da vida bauruense, registrando momentos, valorizando pessoas, incentivando o desenvolvimento da cidade e eternizando capítulos importantes da história social e econômica de nossa comunidade.

Rufino era viúvo de Magali e deixa os filhos José Ronaldo, Adriana e Junior Rufino (in memorian). O velório terá início às 14h desta terça-feira (21), no Centro Velatório Terra Branca. O sepultamento será realizado às 10h desta quarta-feira (22), no Cemitério Jardim do Ypê. Adriana Rufino vai representar a família no velório, uma vez que José Ronaldo está em viagem ao Exterior e não chegará a tempo.

No mercado imobiliário, Rufino também escreveu uma trajetória marcada pela competência, pela credibilidade e pelo profissionalismo. Seu nome tornou-se sinônimo de confiança, ajudando a transformar sonhos em realidade e contribuindo para o desenvolvimento de Bauru ao longo de décadas. Com seu estilo inconfundível, Roberto Rufino fez amigos por onde passou, conquistando o respeito de diferentes gerações. Sua presença era sinônimo de cordialidade, bom gosto e uma rara capacidade de aproximar pessoas. Foi o criador do termo "Bauruísmo", que usava para defender iniciativas que visavam ao progresso da cidade.