O Governo de São Paulo, por meio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), iniciou nesta segunda-feira (20) a operação de um sistema composto por 14 boias inteligentes no Córrego do Esgotão, braço do Rio Tietê, em Sabino, na região de Lins (102 quilômetros de Bauru). O projeto-piloto, que faz parte do Programa IntegraTietê, utiliza tecnologia baseada em ondas ultrassônicas para reduzir a proliferação de algas responsáveis pela chamada "nata verde" e ampliar o monitoramento da qualidade da água.

As boias emitem ondas de baixa potência, 24 horas por dia, em frequências específicas, que dificultam o desenvolvimento das algas ao impedir que elas permaneçam na superfície da água, onde recebem luz para realizar a fotossíntese. Sem essa condição, elas deixam de se desenvolver, afundam e se decompõem naturalmente, sem liberar toxinas e sem causar impactos à fauna, à flora ou às pessoas. O método dispensa o uso de produtos químicos.

Desenvolvida na Holanda e utilizada em cerca de 60 países, a tecnologia recebeu investimento de aproximadamente R$ 9 milhões para implantação. Os equipamentos são alimentados por energia solar e contam com inteligência embarcada, capaz de ajustar automaticamente a frequência e a intensidade das ondas conforme as condições da água. O sistema também possui uma estação meteorológica que monitora chuva, vento e temperatura do ar.