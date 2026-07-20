Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) flagraram, nesta segunda-feira (20), a venda de drogas em uma biqueira no Jardim Ivone, em Bauru, que funciona ao lado de um ferro-velho suspeito de receptação de produtos furtados e contabiliza quatro prisões por tráfico em cerca de um mês. Desta vez, um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido, juntamente com 145 porções de cocaína, uma porção bruta de maconha, dez pedras de crack e R$ 90,00.

De acordo com a Polícia Civil, equipe da unidade fazia patrulhamento preventivo visando reprimir crimes de furto e receptação na região quando flagrou dois homens entregando drogas para motociclistas. Quando a viatura se aproximou, eles saíram correndo e entraram em uma residência.

Os policiais civis narram que, pela janela, viram ambos deitados em uma cama, cada um com uma menina. Eles receberam ordem para saírem da casa e, na busca pessoal, com o adolescente, foram encontrados R$ 90,00 em dinheiro. Indagados, ambos negaram envolvimento com o tráfico.