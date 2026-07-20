A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (Apae) vai inaugurar no próximo dia 22 de julho, às 15h, a CaSa (Centro de Atendimento Singular em Autismo), novo espaço destinado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A cerimônia será realizada na sede da instituição, na avenida José Henrique Ferraz, 20-20, no Jardim Ouro Verde, e reunirá autoridades, convidados e representantes da comunidade.

De acordo com a direção da Apae, a criação da CaSa representa a ampliação dos serviços especializados oferecidos pela instituição, com uma estrutura planejada para atender às necessidades específicas das pessoas com autismo e de suas famílias. O novo centro funcionará junto ao Centro Especializado em Reabilitação (CER III), fortalecendo a rede de atendimento prestada pela entidade. Segundo a instituição, o espaço foi concebido para oferecer um atendimento singular, baseado em práticas especializadas e no acompanhamento multiprofissional, contribuindo para o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

A inauguração contará com a presença de autoridades municipais, representantes de instituições parceiras e convidados. A APAE também realizará o evento como uma oportunidade para apresentar à comunidade a nova estrutura e o propósito do centro, reforçando a importância do atendimento especializado às pessoas com TEA. A presidente da APAE, Maria Amélia Moura Pini Ferro, destaca que a implantação da CaSa amplia a capacidade da instituição de oferecer um atendimento cada vez mais direcionado às necessidades dos usuários. “A criação da CaSa representa um importante passo para a APAE e para as famílias que buscam um atendimento especializado. É um espaço pensado para acolher, desenvolver potencialidades e contribuir para a qualidade de vida das pessoas com autismo.”