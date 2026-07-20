Bariri - Nesta segunda-feira (20), durante diligências para tentar localizar um adolescente de 15 anos que estava desaparecido em Bariri (56 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil conseguiu localizá-lo em um ponto de venda de drogas. Ele estava com 61 pinos com cocaína e 52 porções de maconha, além de R$ 137,00, e acabou apreendido em flagrante por tráfico.

Segundo a polícia, a família do garoto havia registrado um boletim de ocorrência (BO) comunicando o seu desaparecimento. A localização ocorreu após familiares informarem que ele possivelmente estaria envolvido com tráfico de drogas e indicarem alguns locais que costumava frequentar.

O adolescente desaparecido foi abordado por policiais civis em um desses endereços. Ele estava com uma pochete e, nela, os agentes encontraram as porções de entorpecentes e o dinheiro. Apreendido em flagrante por tráfico, o garoto ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude.