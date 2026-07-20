A Polícia Militar (PM) prendeu, no sábado (18), em Araquari (SC), um homem procurado pela Justiça pelo homicídio de um morador de Jaú (47 quilômetros de Bauru). A captura ocorreu durante uma ação integrada entre as polícias militares de São Paulo e de Santa Catarina, após trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito, localizado a cerca de 700 quilômetros do local do crime.

O homicídio ocorreu em outubro de 2024, no distrito de Potunduva, em Jaú. A vítima, um homem de 35 anos, foi encontrada morta em uma área de brejo às margens de um córrego, próximo à linha férrea, na zona rural. O corpo apresentava sinais de extrema violência, com ferimentos provocados por golpes de faca, agressões na cabeça e indícios de tortura, além de ter sido ocultado no local.

Durante as investigações, policiais militares de Jaú constataram que um dos investigados, morador de Potunduva, havia deixado o Estado de São Paulo para fugir da Justiça, passando a viver em uma área rural de Araquari. As informações levantadas pela PM paulista foram compartilhadas com a PM de Santa Catarina, que realizou diligências no endereço indicado. O suspeito foi localizado, abordado e teve o mandado de prisão cumprido.