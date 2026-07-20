A Prefeitura de Bauru abriu chamamento público para a contratação de uma nova Organização Social (OS) para administrar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mary Dota, em Bauru. O edital foi publicado na edição do dia 16 de julho do Diário Oficial.

A nova licitação ocorre sete meses após a Tribunal de Contas do Estado (TCE) julgar irregular o chamamento público e o contrato de gestão firmado pela Prefeitura de Bauru com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social, responsável pela administração da UPA Mary Dota desde julho de 2024, pelo valor de R$ 20,4 milhões (Leia mais em https://sampi.net.br/bauru/noticias/2947784/bauru-e-regiao/2025/12/2-camara-do-tce-julga-irregular-contrato-com-os-em-upa-de-bauru )

A terceirização da gestão da UPA tem enfrentado resistência por parte moradores da região, do conselho municipal de saúde e do sindicato dos servidores. A abertura dos envelopes com os documentos de habilitação deste novo chamamento está marcada para o dia 17 de agosto, às 9h, e a abertura dos envelopes com os planos de trabalho e propostas financeiras para o dia 22 de setembro. A contratação da OS é por dois anos.