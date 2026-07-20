Morreu neste domingo (19) Jéssica Guilherme de Faria, de 36 anos, moradora de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). Ela se tornou um símbolo de coragem, força e superação ao completar uma prova de corrida de 5 quilômetros realizada no município, em março deste ano, mesmo enfrentando o câncer.

Conforme noticiado pelo JC/JCNET na época, Jéssica foi diagnosticada com câncer de mama na mama esquerda e, com muita fé e determinação, venceu a batalha contra a doença há cinco anos. No entanto, voltou a ser diagnosticada com o câncer na sduas mamas no início de 2026. Na ocasião da conclusão da prova, ela publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que havia alcançado sua meta. "Mesmo com todos os meus desafios, hoje eu consegui. Não desisti e percorri os 5 km. Para muitos não é nada. Mas, para mim, conseguir chegar é tudo e muito. Me superar todos os dias e vencer: essa é a meta. Até onde Deus me permitir chegar", declarou.

Jéssica deixa esposo, duas filhas, familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais e destacaram sua generosidade, força e o exemplo de vida que deixa como legado.