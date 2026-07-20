Um caminhão carregado com paletes tombou e espalhou toda a carga que transportava no trevo do quilômetro 20 da rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu na sexta-feira (17). Motoristas que passaram pelo local se assustaram com o estado do veículo, que ficou bastante danificado, mas o caminhoneiro não se feriu e não houve outros envolvidos.

Segundo o Centro de Controle Multimodal da Artesp, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, provocando o tombamento do caminhão, que permaneceu imobilizado até a chegada das equipes da concessionária Rodovias do Tietê.

No local, foi constatado o derramamento total da carga sobre a pista. Equipes de conservação da concessionária foram acionadas para realizar a limpeza da via, e o trânsito permaneceu interditado até a conclusão dos trabalhos.