20 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Caminhão tomba, espalha carga e assusta motoristas em rodovia

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fonte: Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Motoristas que passaram pelo local se assustaram com o estado do veículo
Motoristas que passaram pelo local se assustaram com o estado do veículo

Um caminhão carregado com paletes tombou e espalhou toda a carga que transportava no trevo do quilômetro 20 da rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu na sexta-feira (17). Motoristas que passaram pelo local se assustaram com o estado do veículo, que ficou bastante danificado, mas o caminhoneiro não se feriu e não houve outros envolvidos.

Segundo o Centro de Controle Multimodal da Artesp, por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, provocando o tombamento do caminhão, que permaneceu imobilizado até a chegada das equipes da concessionária Rodovias do Tietê.

No local, foi constatado o derramamento total da carga sobre a pista. Equipes de conservação da concessionária foram acionadas para realizar a limpeza da via, e o trânsito permaneceu interditado até a conclusão dos trabalhos.

Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

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