Bauru e cidades da região central do Estado devem ter tempo estável e predomínio de sol até esta terça-feira (21), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A massa de ar mais seco e frio que atua sobre o Estado de São Paulo mantém o céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva, além de temperaturas mais amenas durante a noite e a madrugada e em gradativa elevação ao longo das tardes.

A partir de quarta-feira (22), no entanto, o cenário começa a mudar. De acordo com o IPMet, a aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade sobre o Estado e favorece a ocorrência de chuvas nas regiões oeste e sul paulista a partir da tarde.

Na quinta-feira (23) e na sexta-feira (24), a frente fria avança pelo litoral paulista e deixa o tempo instável em todo o Estado. A previsão é de pancadas isoladas de chuva em todas as regiões, algumas acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, além de queda nas temperaturas. O tempo deve permanecer instável ao longo da sexta-feira, com muita nebulosidade e temperaturas em declínio.