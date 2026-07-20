A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo abriu inscrições para 40 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponível na plataforma Trampolim para a região de Bauru. As oportunidades são presenciais, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam se recolocar ou se qualificar para novas oportunidades no mercado.

As inscrições já podem ser feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br e vão até o dia 2 de agosto. As aulas têm início previsto para 17 de agosto. As aulas são promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat). Verifique os locais das aulas na plataforma no ato da inscrição.

Bauru (40 vagas): Gestão de Pessoas (Novo Emprego – Noite – 20 vagas) e Logística (Meu Primeiro Emprego – Noite – 20 vagas)

Os cursos são ofertados nas modalidades Novo Emprego, voltadas a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma outra área ou iniciar uma nova carreira, e Meu Primeiro Emprego, direcionadas a jovens de 16 a 24 anos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho. A definição dos cursos considera as demandas regionais por qualificação profissional, com foco na conexão entre formação e empregabilidade.