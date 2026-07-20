O Esporte Clube Noroeste SAF informa que, em comum acordo, encerrou o vínculo contratual com o técnico Henrique Barcellos. O clube informa que agradece ao profissional pelos serviços prestados durante o período em que esteve à frente da equipe e deseja sucesso na sequência de sua carreira e em seus novos desafios.

A diretoria da SAF reforça que a decisão foi tomada de forma consensual, respeitando os interesses de ambas as partes, e agradece a Henrique Barcellos pela dedicação, profissionalismo e comprometimento demonstrados durante sua passagem pelo Noroeste.

Interinamente, o comando técnico da equipe será assumido por Vaguinho Santos, que dará sequência aos trabalhos à frente do elenco.