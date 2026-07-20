O programa, tradicionalmente, é lançado em julho, no mês que é celebrado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 e que lembra a luta das mulheres negras na promoção de políticas que melhoram a qualidade de vida e contra às opressões de gênero e raça. Monique é fundadora da Inventivos, plataforma que une educação, tecnologia e investimento, lidera mentorias focadas em desenvolvimento de estratégias e novos negócios alinhadas às marcas pessoais e institucionais. Foi eleita uma das 100 empreendedoras do ano pela Bloomberg Línea, destacando-se por dois anos consecutivos como uma das 500 líderes mais influentes da América Latina. Aos 28 anos, ela já era a Shark mais jovem da América Latina.

“Potência Negra nos Negócios femininos: Transformando propósito em prosperidade” será o tema da palestra da empreendedora, investidora e estrategista de negócios Monique Evelle no lançamento da 3ª edição do Potência Negra, programa do Sebrae-SP dedicado a promover e fortalecer o empreendedorismo da mulher negra. O evento será transmitido online no dia 28 de julho, às 10h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://sp.loja.sebrae.com.br/potencia-negra-nos-negocios-femininos-transformando-proposito-em-prosperidade-ev-785637 .

De acordo com Elaine da Mata, gestora estadual do Sebrae Delas, as últimas edições do programa mostram a evolução das participantes nos três pilares do Sebrae Delas: Eu, Meu e Nós. “O Potência Negra registrou ganho das participantes quando falamos de uma valorização da identidade negra e do seu papel como liderança. No pilar relacionado ao negócio, tivemos crescimento dos indicadores e maior clareza sobre processos. E foi identificada uma necessidade crítica de fortalecer a continuidade da rede”, destacou.

No evento de lançamento, serão apresentados os detalhes da trilha de capacitação do programa voltado para negros, sem recorte de gênero. Serão quatro cursos remotos transmitidos online com a participação de um case de sucesso e um especialista do Sebrae-SP. As transmissões serão realizadas em quatro quintas-feiras, das 20h às 21h30. O primeiro encontro será no dia 6 com o tema "Raízes e Consciência: Letramento Racial, Ancestralidade e Posicionamento". No dia 13, será a vez de falar sobre “Potência Digital: Como a Inteligência Artificial Transforma Negócios Pretos”. “Riqueza é Para Nós: Mindset Próspero e Finanças Descomplicadas” será o tema do curso do dia 20.

Já no dia 27, a discussão será em torno do tema “Conexões Negras: A Força do Networking e das Parcerias Estratégicas”. Para setembro, está previsto um evento de encerramento com o objetivo de fortalecer a rede de apoio construída ao longo do programa.