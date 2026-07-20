20 de julho de 2026
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BRILHO INTERNACIONAL

Matheus Martini vence Ironman no Equador e vai ao Mundial; VÍDEO

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Matheus Martini com os troféus
Matheus Martini com os troféus

O triatleta Matheus Martini voltou a colocar o nome de Bauru em destaque no cenário internacional do triatlo. Neste domingo (19), ele conquistou o título geral do Ironman 70.3 de Manta, no Equador, ao completar a prova em 3h59min47s, garantindo a primeira colocação geral, o primeiro lugar em sua categoria e a classificação para disputar o seu sétimo Campeonato Mundial de Ironman 70.3, que será realizado em 2027, em Chattanooga, nos Estados Unidos.

Considerada uma das principais competições do calendário da modalidade na América do Sul, a prova reuniu atletas de diversos países em um percurso composto por 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. Martini dominou a disputa e cruzou a linha de chegada como campeão absoluto, registrando ainda seu recorde pessoal na distância 70.3.

O resultado reforça a excelente fase do atleta, que vem acumulando conquistas expressivas no circuito internacional. Nos últimos anos, Matheus venceu o Ironman 70.3 da Argentina, em 2022, conquistou o Ironman 70.3 de Porto Rico, em 2024, e também alcançou o título geral do Ironman de Kalmar, na Suécia, consolidando-se entre os principais nomes brasileiros da modalidade.

A vitória em Manta também teve um significado especial por assegurar, com antecedência, a vaga para o Mundial de Ironman 70.3 de 2027, que será disputado em Chattanooga, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Será a sétima participação de Matheus Martini em um Campeonato Mundial da categoria, evidenciando sua regularidade em competições de alto nível.

Com mais esse resultado expressivo, o atleta segue levando o nome de Bauru ao cenário internacional e reafirma sua condição de um dos grandes representantes do triatlo brasileiro. A conquista no Equador amplia um currículo que já reúne títulos importantes e confirma a evolução constante de um competidor que se mantém entre os destaques do Ironman 70.3 nas Américas.

O que é Ironman 70.3?

O Ironman 70.3 é uma prova de triatlo de média distância, também conhecida como Half Ironman ("meio Ironman"). O número 70.3 refere-se ao total da distância da prova em milhas (70,3 milhas = cerca de 113 km), dividida em:
Natação: 1,9 km (1,2 milha)
Ciclismo: 90 km (56 milhas)
Corrida: 21,1 km (meia maratona, 13,1 milhas)

Matheus na prova de corrida
Matheus na prova de corrida
Matheus (ao centro) no pódio
Matheus (ao centro) no pódio

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