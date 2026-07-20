O triatleta Matheus Martini voltou a colocar o nome de Bauru em destaque no cenário internacional do triatlo. Neste domingo (19), ele conquistou o título geral do Ironman 70.3 de Manta, no Equador, ao completar a prova em 3h59min47s, garantindo a primeira colocação geral, o primeiro lugar em sua categoria e a classificação para disputar o seu sétimo Campeonato Mundial de Ironman 70.3, que será realizado em 2027, em Chattanooga, nos Estados Unidos.

Considerada uma das principais competições do calendário da modalidade na América do Sul, a prova reuniu atletas de diversos países em um percurso composto por 1,9 quilômetro de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. Martini dominou a disputa e cruzou a linha de chegada como campeão absoluto, registrando ainda seu recorde pessoal na distância 70.3.

O resultado reforça a excelente fase do atleta, que vem acumulando conquistas expressivas no circuito internacional. Nos últimos anos, Matheus venceu o Ironman 70.3 da Argentina, em 2022, conquistou o Ironman 70.3 de Porto Rico, em 2024, e também alcançou o título geral do Ironman de Kalmar, na Suécia, consolidando-se entre os principais nomes brasileiros da modalidade.