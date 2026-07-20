Após diversas reclamações e vídeos que circularam nas redes sociais e chegaram à Polícia Militar e à concessionária ViaRondon, mostrando um estacionamento irregular e imprudências cometidas por alguns motoristas de aplicativos em Bauru, o ponto de parada foi completamente fechado pela empresa responsável pela rodovia. O local fica em um retorno localizado no quilômetro 348 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao Bauru Business Park, na região do Núcleo Gasparini.

Conforme o JCNET noticiou na época da fiscalização realizada pela PM, feita recentemente, a corporação constatou que alguns motoristas de aplicativos vinham utilizando o ponto como área de espera para chamadas, prática considerada irregular e que gera riscos à segurança viária. Entre as infrações observadas estavam veículos realizando manobras perigosas e trafegando na contramão no retorno, conforme informou a Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a PM, alguns motoristas também atravessam a rodovia Marechal Rondon a pé e deixam os veículos estacionados do outro lado da pista. Como a chamada da corrida ocorre pelo celular, os próprios condutores relataram que, dessa forma, conseguem receber um valor maior pela viagem, já que o aplicativo direciona o embarque para o próximo retorno, localizado no quilômetro 353. A corporação destaca que o trecho possui intenso fluxo de veículos leves e pesados e que a permanência de automóveis na alça de acesso compromete a visibilidade, dificulta manobras e aumenta significativamente o risco de acidentes.