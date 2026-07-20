A Polícia Civil de Jaú ( 47 quilômetros de Bauru) localizou uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde a última quarta-feira (15) em Jaú. A jovem foi encontrada em uma residência na Vila Assis durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, suspeito de sequestro e cárcere privado.

As investigações tiveram início logo após o registro do desaparecimento da adolescente. Desde então, policiais civis realizaram diligências e reuniram informações repassadas pelos familiares da vítima para tentar localizar seu paradeiro. Durante o trabalho investigativo, os agentes identificaram um homem que teria mantido contato com a adolescente nos dias que antecederam o desaparecimento. Com base em novas informações obtidas pela equipe, os policiais chegaram até um imóvel na Vila Assis. No local, a adolescente foi encontrada sozinha. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, ela relatou aos investigadores que não conseguia deixar a residência, sendo necessária a entrada da equipe no imóvel para retirá-la em segurança.

O homem de 20 anos foi preso em flagrante, inicialmente pelo crime de sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil informou que a investigação continua e que outros possíveis crimes ainda poderão ser apurados conforme o avanço das diligências. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no imóvel, onde foram recolhidos vestígios e materiais considerados importantes para o esclarecimento do caso. Também foram solicitados exames periciais específicos para auxiliar na investigação. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias envolvendo o desaparecimento da adolescente.