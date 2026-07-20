Neste domingo (19), logo nas primeiras horas da manhã, Bauru recebeu uma das corridas de rua mais aguardadas do ano: a histórica Corrida do Centenário do Bauru Tênis Clube (BTC), com percursos de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada. As inscrições foram abertas em janeiro, com 850 vagas, e se esgotaram no fim do mês passado. No entanto, mais de mil pessoas prestigiaram a festa esportiva. O JC/JCNET foi parceiro de mídia do evento.

A corrida integra as comemorações dos 100 anos da tradicional entidade esportiva e social da cidade e atraiu participantes de 32 municípios. A organização definiu um percurso com o menor impacto possível de aclives e com reduzida interferência no trânsito. A programação também contou com tendas das assessorias de corrida, café da manhã, DJ, loja de acessórios esportivos, espaço de fisioterapia com atendimento gratuito e outras atrações. Nos próximos dias, o BTC também sorteará, por meio do Instagram @btc_baurutenisclube, dez pares de um mês de "day use".

Os troféus foram entregues aos cinco primeiros colocados das categorias geral masculina e feminina, além dos vencedores das categorias por faixa etária (adultos), divididas de cinco em cinco anos. Também houve categorias exclusivas para associados do BTC. As crianças participaram das corridas kids, com percursos adaptados conforme a idade, em uma atividade gratuita. Já o leite arrecadado durante o evento será destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Bauru.