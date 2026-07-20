A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza a Caminhada Verde no Horto Florestal. A atividade será nos dias 22 e 24 de julho, às 9h, com concentração na guarita. Os participantes vão conhecer aspectos da flora e da história do Horto Florestal. A Caminhada Verde é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Os interessados devem comparecer no dia da aula no Horto Florestal, na avenida Rodrigues Alves, quarteirão 38. As pessoas devem usar roupas leves, calçado fechado e boné, fazer uso de repelente e protetor solar, e levar uma garrafa de água para hidratação durante o percurso. A trilha possui cerca de 1,5 quilômetro e o percurso é feito em cerca de uma hora e meia, sendo considerada de dificuldade média.

O Horto Florestal de Bauru foi criado em 1928 com o objetivo de reflorestar o Estado de São Paulo. Atualmente, o espaço abriga plantios antigos instalados na forma de experimentos silviculturais de espécies exóticas, bem como arboretos implantados com o propósito de conservação de espécies nativas e exóticas. O Horto Florestal se destaca ainda por ser uma das principais áreas verdes do município, relevante para o desenvolvimento de atividades técnico-científicas e educativas nos diversos níveis de escolaridade, bem como esportiva e de lazer em contato com a natureza.