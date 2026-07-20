O deputado federal por Jaú Paulo Soares (Podemos-SP) esteve na manhã desta sexta-feira (17), na Delegacia da Polícia Federal (PF) em Bauru para apresentar novas informações e provas relacionadas a ataques que vem sofrendo nas redes sociais, segundo ele, maldosos e mentirosos. Segundo o parlamentar, o material será anexado a um inquérito já em andamento que investiga um suposto esquema de disseminação de conteúdo coordenado durante as eleições de 2024 contra sua pessoa.

De acordo com Paulo Soares, as recentes publicações contra ele fariam parte da mesma estrutura investigada pela Polícia Federal na operação conhecida como Mídia Cativa. O deputado sustenta que há indícios de uma rede organizada para atacar adversários políticos por meio da divulgação de informações falsas e campanhas de difamação.

Ainda segundo o parlamentar, o esquema sob investigação poderia envolver, entre outras suspeitas, o uso irregular de recursos públicos, pagamento de propina, ataques à reputação de agentes políticos e interferência no processo eleitoral. Essas alegações fazem parte das informações apresentadas por ele às autoridades e serão analisadas no âmbito da investigação.