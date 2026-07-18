Bauru se despede neste sábado (18) e domingo (19) do empresário José Hidalgo Casalecchi, que faleceu aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed. Conhecido pelo espírito acolhedor e pela dedicação ao comércio local, Casalecchi deixa uma trajetória marcada pelo trabalho, pela convivência com amigos e pela contribuição à vida social da cidade.

Durante muitos anos, Casalecchi foi proprietário do Posto Sem Limites e da tradicional Choperia Jardim do Chopp, estabelecimento que comandou por 18 anos e que se tornou ponto de encontro de gerações de bauruenses. Sempre à frente do atendimento, conquistou clientes e amigos pela alegria, simpatia e hospitalidade que faziam parte de sua rotina.

Também era sócio remido do Bauru Tênis Clube (BTC), onde manteve presença constante ao longo dos anos, cultivando amizades e participando da vida social da instituição. Casalecchi era também um leitor assíduo do Jornal da Cidade.