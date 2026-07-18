Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (17), em Bauru, após ser flagrado dirigindo um veículo roubado e com sinais identificadores adulterados. A abordagem foi realizada por policiais militares do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), no bairro Parque Paulistano. O automóvel, um Nissan Kicks, havia sido roubado neste ano em São Bernardo do Campo (SP) e circulava com placas clonadas.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe patrulhava a cidade quando identificou o veículo ostentando placas com alerta de possível clonagem. Como o trânsito intenso impediu a abordagem naquele momento, os policiais passaram a monitorar o automóvel, que foi localizado posteriormente no Parque Paulistano.
Durante a vistoria, os agentes conferiram o chassi, as etiquetas de identificação e o número do motor, constatando que o veículo era produto de roubo registrado em 2026. A investigação também apontou que as placas pertenciam a outro automóvel com características semelhantes, confirmando a adulteração dos sinais identificadores.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, e o veículo foi apreendido para perícia e demais providências legais.