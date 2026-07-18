18 de julho de 2026
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NA LINHA FÉRREA

Fuga entre vagões termina com prisão por tráfico em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/13°BAEP
Durante patrulhamento na linha férrea, a Cavalaria do 13º BAEP localizou e prendeu um homem por tráfico de drogas
Durante patrulhamento na linha férrea, a Cavalaria do 13º BAEP localizou e prendeu um homem por tráfico de drogas

Na manhã desta sexta-feira (17), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na região central de Bauru durante patrulhamento da Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP). Com ele, a Polícia Militar apreendeu 51 pedras de crack prontas para comercialização, R$ 191,00 em dinheiro e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

De acordo com a PM, a equipe realizava Patrulhamento de Ações Especiais de Policiamento Montado pela linha férrea, nas proximidades da região central da cidade, quando avistou um homem correndo entre os vagões de trem carregando uma mochila. Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento a pé.

O suspeito foi localizado escondido em meio à vegetação, ainda com a mochila nas costas. Durante a abordagem e a busca pessoal, os policiais encontraram as 51 pedras de crack já fracionadas e prontas para venda, além de dinheiro em espécie e uma sacola plástica contendo diversas embalagens utilizadas para o fracionamento de drogas. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Bauru, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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