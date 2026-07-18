Na tarde da última quinta-feira (16), uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida durante patrulhamento do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Bauru. O veículo, uma Honda CG Fan 125 KS preta, ostentava uma placa pertencente a outra motocicleta registrada na capital paulista. O condutor foi ouvido no Plantão Policial e liberado após o registro da ocorrência, enquanto a moto permaneceu apreendida para perícia.

Segundo a Polícia Militar, a equipe já havia recebido informações sobre a circulação da motocicleta pela cidade. O veículo foi localizado após um alerta emitido por um sistema inteligente de monitoramento, que indicou sua passagem por um radar na região da Vila Cardia. Durante a abordagem, o condutor afirmou que havia comprado a motocicleta por meio de um anúncio em uma plataforma de comércio eletrônico, mas disse não conseguir identificar o vendedor.

Na vistoria, os policiais constataram que todas as numerações de identificação da motocicleta haviam sido suprimidas, o que impossibilitou a identificação de sua procedência e da placa original. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Bauru, onde foi registrado um boletim de apreensão de objeto. A motocicleta permaneceu apreendida para a realização de perícia, e o caso será investigado por meio de inquérito policial.